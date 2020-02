نظرية القوى الغامضةوالسرية وتوازي وتتحدى الحكومة العلنية والشرعية

1. أن الكثير يعتبر أن المفاهيم التالية هي مفاهيم مترادفة: الدولة الموازية، دولة داخل الدولة، حكومة الظل، والدولة العميقة، ولكن كل مفهوم يختلف قليلاً عن الآخر، فمفهوم الدولة الموازيةparallel state الذي صاغه المؤرخ الأمريكي Robert Paxton يعني مجموعة المنظمات أو المؤسسات التي تشبه الدولة في تنظيمها وإدارتها وهيكلها، ولكنها ليست رسمياً جزء من الدولة الشرعية أو الحكومة. وهي تعمل في المقام الأول على تعزيز الايديولوجية السياسية والاجتماعية السائدة في الدولة. وبذلك تختلف عن الدولة العميقة والتي تعمل على تعزيز مصالحها الخاصة دون الاكتراث لإيديولوجية الدولة، كما تختلف الدولة الموازية عن “الدولة داخل الدولة”state within a state، حيث أنها عادة ما تحظى بتأييد النخبة السياسية السائدة في بلد ما، في حين أن “الدولة داخل الدولة” هي عبارة عن مصطلح لوصف المؤسسات الشبيهة بالدولة التي تعمل ضد المصالح العليا الدولة القائمة.

التعريف الاصطلاحي للدولة العميقة – الحديث لأول مرة عن هذا المفهوم جاء في مقال بصحيفة نيويورك تايمز عام 1997 عن الدولة التركية وذكر أن “الدولة العميقة هو تعبير يُطلق على مجموعة من القوى الغامضة التي يبدو أنها تعمل بعيداً عن يد القانون . بينما يذهب كل من Dana Priest and William Arkin، إلى أن الدولة العميقة هي دولة غير مرئية وسرية وتوازي الحكومة العلنية الشرعية. وهو مايوضح لنا مظهرين من مظاهر الدولة العميقة وهما؛ الغموض والسرية، وعدم القانونية. ويؤخذ على التعريفين السابقين: عدم توضيحها لطبيعة القوى الغامضة، وآليات عملها، ومصادر قوتها التي تمكنها من الحفاظ على وضعها السري دون أن تُكتشف خاصة أنها تخترق القانون، ولم يتضح من التعريفين أهداف تلك القوى وأسباب تواجدها.

يعد مفهوم الدولة العميقة من المفاهيم التي مازالت غامضة رغم قدم نشأته نسبياً، كما أنه أكثر المفاهيم إثارة للجدل حيث لا يوجد اتفاق على تعريف محدد له ولا على محدداته وأبعاده. بالإضافة إلى أنه يتشابك مع عدد من المفاهيم المستخدمة في الأدبيات السياسية، مثل مفاهيم حكومة الظل، الدولة الموازية parallel state، دولة داخل الدولة”state within the state . وفي هذا المقال نحاول الكشف عن نشأة هذا المفهوم وعلاقته بالمفاهيم قريبة الصلة، وأهم التعريفات التي قدمها الباحثون للمفهوم، وننهي المقال بعرض سمات الدولة العميقة العربية.

