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الاعلام الرقمي: تضمين تأسيس هيئة للامن السيبراني في البرنامج الحكومي خطوة ايجابية

اعتبر مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، الرغبة في تشكيل هيئة مختصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني في البرنامج الحكومي لحكومة محمد توفيق علاوي المزمع عرضها على مجلس النواب الخميس المقبل بأنها “خطوة جيدة”.

وذكر المركز في بيان ان “فقرة تأسيس هذه الهيئة جاء في البرنامج الحكومي لعلاوي، ضمن المحور الثاني الذي يتعلق بالاصلاح الحكومي، في النقطة السادسة المرتبطة بقطاع الاتصالات والمعلوماتية الذي تعد حماية المعلومات العامة والخاصة والحد من الاحتكار احد اهدافه”.

وأضاف أن “البرنامج أكد على تشكيل هيئة أو مؤسسة أو وكالة خاصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني للمحافظة على سرّية المعلومات وحماية المنتفعين ووضع آلية للحد من الجرائم المعلوماتية والسيبرانية”، مشيرا الى ان “البرامج الحكومية السابقة لم تتحدث عن هذه الفقرة على هذا النحو الواضح”.

ودعا المركز الى ان “تكون هذه الهيئة مهنية مستقلة تستعين بالكفاءات العراقية الوطنية الشابة بعيدا عن التدخلات والاستقطابات الحزبية التي تتحكم في بعض مفاصل الدولة”.

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