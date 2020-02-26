يعتقد بعضهم أن الحب في حياتنا مجرد رفاهية لكنه في الحقيقة قيمة أساسية لا غنى عنها فأهم شعور ينتج عن وجود مشاعر الحب الصادق هو الشعور بالأمان.

الشعور بأنك لن تؤذى ، لن تخدع ، لن يتم التخلي عنك ، لن يتم استبدالك

لن يتم قهرك ، لن يتم التلاعب بك ، لن يتم استغلالك ، فمع الحب الحقيقي الصادق

أنت المدلل الأهم الذي تعلم ،أنت بمن يحبك ستكون أقوى على تجاوز أي ألم

وأن قلبك بفضله سيكون بمأمن من أي هم وأن الحب ما وجد في حياتك الا ليجعلها أفضل وأكثر إستقرارا وسعادة فإن كانت نتائج أي محبة مزعومة في حياتك مجردة من هذه المشاعر فيؤسفني القول بأنها لا تمت للحب الصادق الحقيقي بأية صلة،

أسأل الله لكم جميعا ولأنكم تستحقون الشعور بالأمان أن تجدوا من يحبكم بحق

فحياتنا بلا مشاعر حب تكاد تكون من أقسى أنواع الحرمان وحين غاب الحب عن بعض بلادنا وحلت القسوة وتفرقنا واشتعلت الفتن بشكل مؤذ ومحزن جدا وجبان

فأنها لم تفرق بين شجر أو مبنى أو حجر ولكن للأسف فرقت بيننا ….

ذكرى البياتي