الرافدين يصدر بيانا بشان منح القروض للمواطنين بكافة انواعها

وجه مصرف الرافدين، الاربعاء، فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض بكافة انواعها والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على ان يتم استكمال وانجاز كافة الموافقات الواردة سابقا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له انه “وجه فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض للمواطنين بكافة انواعها والتسهيلات المالية”.

واضاف انه “وجه ايضا فروع المصرف في بغداد والمحافظات بضرورة اكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل شامل للمشاريع الجديدة والقروض التجارية التي يمكن اقامتها على ان تتم ارشفتها بشكل سليم ومتابعة النشاط الائتماني لدى فروع المصرف”.

وطالب المصرف “دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون واسترداد حقوق المصرف المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتخلفين عن تسديد مابذمتهم من الأموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الضرر بالمال العام”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق ضوابط واليات معينة.