حريق كورونا(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم ، ورافعةُ الشعر الجديد ( مقولة الشاهر)

حريقُ كورونا 00 ياتيكَ من خلفِ الحدودْ فرأسه مُفزعٌ وذيلُه ممدودْ ** حريقُ كورونا 00 دبّ بأجسادِ البشرْ فواحدٌ 00 (فمائة) 00 ثم انتشرْ! ** حريقُ كورونا 00 طاعونٌ جديدْ يضربُ بسوطِ الوعيدْ الكوكبُ في خطرْ حصّنْ مداركَ ياقمرْ فهذا الهلاكْ يقضُّ مضاجعَ الأفلاكّْ! ** كورونا ( ابو طبرْ) كورونا الطيورْ كورونا الخنازيرْ كورونا البقرْ كلها هجمتْ 00 مرةً واحدةً لتأكلَ الحديدَ 00 وتأكلَ البشرْ ** حريقُ كورونا00 أكنتَ على موعدٍ مع المعذبين والأيتامْ؟ مع الذين شربوا مرارةَ الحروبِ وقسوةَ الأيامْ؟ أين (روبرت كوخ) (والاكزندر فلمنك) كي يعلمانكَ كيف تحترم وزارة الصحةْ! فلا تفيضُ بزكامكَ (والقحةْ) إن لكَ في غدنا روبرت آخر تقتتلان جولةً بعدها 00 (يمدكَ) على ظهركَ ثم يعلنُ وفاتكَ كما أعلنَ وفاة التدرن من قبل فيسجلُ التاريخُ للبشرية نصرا جديدا فيسقطُ حصانُكَ (ياكورونا) أمامَ ذوبانِ الجليدْ فيصبحُ يومُ موتكَ يوم َعيدْ فتموتُ على معزوفةِ قرع الطبولْ فتظهرُ لوحةٌ كُتبَ عليها: كورونا القاتلُ 00 أصبح هو المقتولْ عودوا فبمثلكم 00 ستعمرُ المدن وتورقُ الحقولْ00

…………………………………………….

(1) كتبت في انتشار مرض كورونا ،والتفاؤل باكتشاف مضاد للقضاء عليه (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره