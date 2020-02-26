حيث يلتقي التقليد بتغيّر المنــــــاخ

بقلم: نيكولاس بانتليك

مراكش

انطلقت منذ أسبوعين مع ثلاثة من زملائي من مؤسسة الأطلس الكبير (HAF ، مراكش) إلى قرية غوراما في جبال الأطلس المتوسط ​​المغربية. أخذتنا رحلتنا ، من شروق الشمس إلى غروبها ، عبر تضاريس وعرة وعبر مجتمعات محلية من جميع الأحجام. لقد استمتعت بالجمال الطبيعي والمبدع الذي كان يطلّ عليّ من نافذة السيارة أثناء القيادة. أثارت فيّ كل واحدة من الصور المارة إثارة بريئة يشعر بها المرء عند رؤية مكان لأول مرة ، حتى ولو للحظة واحدة.

قسّمت المباني الخرسانية المنفردة الحقول الخضراء المترامية أمامنا التي تسللنا من خلالها. تم غسلها في زمرّد متلاشي مع ألوان الأحمر والوردي والبرتقالي، وفي مجمل الصورة تبدو هذه كوجوه منقوشة وحواجبها الكثيفة كمجموعة من الرسوم المتحركة بعيون من النوافذ المضاءة. إنها تقف شهودًا على الأنفس العابرة ورحلات الجميع ، رسميين وعازمين في ملاحظتهم. الإنشاءات الأخرى تقع بعيداً عن الطريق وأسطحها المصنوعة من الصفيح اللامع تطل من البحار الخضراء بجانبها. المسافة بين هذه الواحات من الحياة والألوان لم تشعر بأنها مجوفة أو مشوهة. كانت موجودة إلى جانب نفس الامتداد الذي امتدت به السماء الزرقاء فوقنا وحولنا، بلا حدود.

التقينا لدى وصولنا إلى غورما مسيرين محليين يسلّمون عدة مئات من شتلات الجوز واللوز للجمعيات الفلاحية المحيطة. لم تكن هذه سوى جزء بسيط من آلاف الأشجار المثمرة التي حملناها معنا، مبكّجة بإحكام في الجزء الخلفي من سيارتنا بجانب أمتعتنا. أحد الممثلين ، طارق صدقي ، رئيس الجمعية المحلية ، رافقنا في جولة في العقار الذي سنقيم فيه. ومن بين العديد من مباني الطوب اللبن والقش المقوى التي مررنا بها ، كانت هناك غرفة واحدة على وجه الخصوص مصدر فخر لطارق. هنا قام برعاية مقرّ المتحف على مدار العشرين عامًا الماضية مكرسًا نفسه للحفاظ على تاريخ المنطقة الذي يعود إلى ألف عام ويحتوي على العشرات من القطع الأثرية الأمازيغية والعربية والفرنسية ، من الأدوات والأسلحة القديمة إلى القطع الفنية المعاصرة.

قمنا في صباح اليوم الأول في غورما بتوزيع الأشجار على 32 أسرة زراعية محلية. وصل رجال ، كباراً وصغاراً على حد سواء ، يرتدون ملابس جلباب تقليدية بلون الأرض لدرء البرد في الصباح وحماية أعينهم من أشعة الشمس المشرقة. وبحماس رفعوا بكل فخر وعزيمة حزم الشتلات الخاصة بهم على ظهور الحمير التي كانت تنتظر.

وفي وقت متأخرمن الصباح توجهنا بالسيارة إلى بلدة قريبة لتوزيع المزيد من الأشجار. سألت هناك مجموعة من المزارعين عن آثار تغير المناخ على سبل عيشهم. ورداً على ذلك قال رجل يدعى مصطفى إنه لاحظ انخفاضًا حادًا في معدل هطول الأمطار مما أدى إلى انخفاض جودة الأرض. وكشف أن قلة المطر هذه قد أعاقت الجهود المجتمعية لتوسيع نطاق الزراعة واستقرار تقلبات الدخل والمحافظة على المناحل المحلية وقطعان المواشي. وأحد الحلول التي وجدها هو والآخرون لهذه القضية هو بناء السدود والقنوات لتحويل المياه من الأنهار إلى حقولهم. علاوة على ذلك ، وخلال العام الجاف ، أوضح أنه يجب على المزارعين زراعة المزيد من المواد الغذائية الأساسية المقاومة للجفاف من الشعير والذرة ، حتى وإن كانت هذه المحاصيل لا توفر دخلاً كافياً للإكتفاء الذاتي.

وبالمثل ، روى مزارع آخر يدعى حسن أنه منذ فيضان عام 2008 ماتت جميع أشجار اللوز في المنطقة. وبسبب هذا الواقع الصعب يبحث المزارعون من الناحية البيئية عن أنواع من الأشجار أكثر مرونة وتزهر في وقت لاحق من هذا الموسم خلال فترة تساقط الأمطار بكثرة. وفيما ليس له علاقة بتغيّر المناخ أعرب حسن عن أن نقص التدريب الزراعي الأساسي كان مسؤولًا أيضًا عن تناقص الغلات. ويعتقد أن هذه الممارسات الزراعية حيث يزرع الناس أشجارهم ويتركونها دون رعاية، هي نتيجة لهذا التعليم الناقص.

وفي منتصف النهاربعد أن إستلم جميع المزارعين أشجارهم، أجرينا مناقشة حول الإحتياجات والمتطلبات المجتمعية للمستقبل. ومن خلال هذه المناقشة علمنا أن الفلاحين المغاربة القرويين غالباً ما يكافحون من أجل إيجاد السوق المحلية “المناسبة” لمنتجاتهم ويكدحون لجني أموال كافية حتى خلال سنوات عديدة. تُصدّر معظم محاصيلهم الخام إلى الدول الأوروبية حيث تتم هناك معالجتها وبيعها بأسعار مرتفعة لصالح الشركات الكبيرة بدلاً من مزارعيها الأصليين. يريد المغاربة الوصول إلى السوق العضوية الدولية ، لكن نادراً ما يمكنهم ذلك لأنهم يفتقرون إلى الموارد الكافية لزراعة منتجاتهم ونموها وحصدها ومعالجتها وتوزيعها بشكل فعال. لقد واجه بعض المزارعين هذا التحدي وجهاً لوجه ، حيث نجحوا في إدارة سلسلة قيمة “البذور للبيع” بأنفسهم. وفي هذا الصدد حقق عدد قليل منهم في غوراما مكاسب معتدلة في معالجة الزيتون المحلي إلى زيت الزيتون.

وعلاوة على ذلك ، أثارت مناقشة المجموعة قضيتين أخيرتين: عدم كفاية المرافق المدرسية للأطفال الصغار والبطالة القروية الكاسحة . يصعب الحصول على عمل خارج مجال الزراعة في هذه المنطقة، والوظائف العرضية الوحيدة المتاحة هي تربية الحيوانات وتربية النحل. أكدنا بعد ذلك أن مؤسسة الأطلس الكبير (HAF ) ستظل بالنسبة لهم جزءًا من عملية التطوير الكاملة بدءًا من توزيع البذور وحتى إصدار الشهادات ومعالجة وبيع المنتجات بمساعدة برنامج “مزارع لمزارع” الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وفي الختام أكملنا زراعة إحتفالية للأشجار مع تسميد الشتلات و الممارسة التقليدية المتمثلة في نشر الرماد على التربة السطحية لتوفير المواد الغذائية الحيوية لجذور الأشجار.

وبعد غداء مغربي نمطي في وقت متأخرسافرنا إلى مزرعة لمجتمع محلي صغير مساحتها 20 هكتارًا في سهل هائل تحده جبال منخفضة. بدا الأمر مستحيلًا ، حيث كانت الرياح تهب من خلال السترات القصيرة الخفيفة لتصفع وجناتنا بحدتها، فأي شيء يمكن أن يزدهر بين هذه الاضطرابات. ومع ذلك ، تعلمنا أن الشدائد والمثابرة ، مثل تلك التي رأيناها خلال زيارتنا ، كانت منسوجة بشكل حاد في جوهر المكان الذي وقفنا فيه. تم إنشاء هذا المشروع بواسطة تعاونية زراعية محلية من خلال منحة حكومية للأراضي مما يوفر فرص عمل للأفراد العاطلين عن العمل الذين يفتقرون إلى آفاق مهنية قابلة للحياة ، ويمنعهم من الخضوع إلى مد الهجرة الريفية.

الإبداع في مواجهة المشقة أمر شائع داخل هذا المجتمع وآلاف آخرين في جبال الأطلس الكبير و المتوسط، فتغيّر المناخ هو آخر تحدٍ يواجهونه. وفي كثير من الأحيان يجد الناس أنفسهم يعودون إلى التقاليد عندما يواجهون مشاكل العصر الحديث. صعدنا في يومنا الأخير في غوراما إلى منشأة صغيرة لتجهيز الذرة قائمة بذاتها حيث يتم استخدام الطاقة الكهرومائية لتحويل الحبوب إلى دقيق. وقد وفّرت هذه الممارسة للإكتفاء الذاتي عبر أجيال سنوات من الربح للمجتمع. إن تصميمهم الدؤوب ومجموعة لا تعد ولا تحصى من الأمثلة السالفة الذكر هي بمثابة ذكريات أنه على الرغم من عالم دائم التغيرفإن أولئك الذين يعملون في تعايش مع بيئتهم سينعكس تفانيهم عليهم.

تصويرجيوفان كونها، جبال الأطلس المتوسط بالمغرب، 2020.

نيكولاس بانتليك طالب من الولايات المتحدة يقضي فترة عام قبل الجامعة، ويتدرب في مؤسسة الأطلس الكبيرفي مراكش بالمغرب.