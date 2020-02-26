علي عدنان: العراق قادر على التأهل لـمونديال 2022

اكد نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايت كابس الكندي، علي عدنان، أن منتخب اسود الرافدين قادر على التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال عدنان في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن “كل شيء يسير على ما يرام فثي التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، كفريق واحد، نحن نعيش لحظات جيدة، لدينا الآن ثلاث مباريات متبقية في هذه المرحلة الثانية، وآمل أنه بعد ذلك، سنتخذ خطوة أخرى أقرب إلى كأس العالم”.

وأضاف “لقد تأهل العراق إلى كأس العالم مرة واحدة فقط عام 1986، لكنني أعتقد أننا وصلنا الآن إلى لحظة التأهل مرة أخرى، لدينا اللاعبين والامكانات والدعم من بلدنا – لدينا كل ما نحتاجه، لهذا السبب أعتقد أننا سنكون هناك في قطر في عام 2022”.

وأوضح أن “هناك امر دائمًا ما أفكر فيه عندما ألعب مع المنتخب الوطني: كيف يمكنني أن أسعد هؤلاء الناس (يقصد الجماهير)، لهذا السبب شعرت بحالة جيدة بعد الفوز إيران، الشعب العراقي يحب كرة القدم، في الفترة التي سبقت مباراة ايران، تم إغلاق كل شيء – المتاجر والمدارس – حتى يتمكن الناس من مشاهدة المباراة”.

وأضاف “لقد كنت ألعب مع المنتخب الوطني لفترة طويلة وبالنسبة لي ما زال الأفضل بالنسبة لي، هناك شعور مختلف عن اللعب في ناديك، يمكنك أن تشعر بملايين الأشخاص الذين يتطلعون إليك ويرغبون في الفوز، وهذا أمر مميز للغاية”.

وبين “إذا لعب العراق على ارضه، فسنكون قادرين على التأهل لكأس العالم كل أربع سنوات أنا متأكد من ذلك، نحصل على الكثير من الدعم، وبغض النظر عن الفريق الذي نلعب امامه سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، فنحن نحصل على دعم ملعب كامل يضم 60 إلى 70 الف شخص هناك”.

وتابع “من المؤكد أن اللعب أفضل بكثير في العراق، حيث يمكن لأفرادك هناك وعائلتك أن يروك وانت تلعب، آمل حقًا أن تكون لدينا الكثير من المباريات في العراق، وأن نستمر في جعل الناس سعداء”.