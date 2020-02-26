رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د.

قتيبة الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول توفيق علاوي ومرشحي كابينته الحكومية إلى البرلمان قبل إخضاعهم للفحص الطبي

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس مجلس النواب ونائبيه بالحفاظ على سلامة أعضاء مجلس النواب أثناء جلسة الخميس المقبل من خلال عدم السماح بدخول رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والمرشحين لكابينته الوزارية إلى مبنى البرلمان دون إخضاعهم للفحص الطبي للتأكد من

سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا .

وقال الجبوري في بيان اليوم :” أن السيد

رئيس مجلس النواب ونائبيه يتحملون المسؤولية عن سلامة الحاضرين في جلسة المجلس التي من المقرر أن تعقد الخميس المقبل لغرض التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ونأمل أن لايسمحوا بدخول السيد علاوي وأعضاء كابينته الحكومية إلى مبنى البرلمان قبل

إجراء الفحص الطبي عليهم لكون السيد علاوي – بحسب المعلومات المتداولة – قد ذهب أكثر من مرة إلى طهران وعدة مدن إيرانية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن أغلب المرشحين لكابينته الوزارية من جنسيات مزدوجة وجاءوا مؤخراً من بلدان أخرى فيها إصابات بفيروس كورونا

“.

وتابع الجبوري :” وبالتالي فإننا نطالب

هيئة رئاسة المجلس بعدم السماح لهم بدخول مبنى البرلمان قبل إجراء الفحص الطبي لهم من قبل مفرزة طبية متخصصة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، وذلك لمنع انتشار العدوى في مكان يضم العديد من النواب والصحفيين والموظفين وعمال الخدمة، ونسأل الله

تعالى العافية للجميع “.