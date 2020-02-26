دعوة

برعاية الاتحاد الصابئي المندائي في السويد

يسر الجمعية المندائية في ستوكهولم

بدعوتكم لحضور محاضرة بعنوان

الحداثة في الشعر الغنائي العراقي

زهير الدجيلي مثلاً

تستضيف الجمعية خلالها

الأستاذ فرات المحسن لتناول الموضوع

مع عرض فلم عن الراحل الدجيلي

بعنوان محطات

على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

في منطقة فيلنكَبي

يوم الأربعاء الموافق 4 ـ 3 ـ 2020

الساعة السادسة

Jämtlandsgatan 151 A

162 60 Vällingby

امتازت فترة الستينات ومرحلة السبعينات من القرن العشرين الفائت، بنهضة حداثوية انعكست في العديد من مناح الحياة العراقية، وكان لها تأثيرا قيميا في عموم الفن وبالذات منه الشعر والغناء، تمثل بظهور شكل جديد للألحان والجمل الشعرية للأغنية، بدا معها واضحا نمو وعي الناس الحضاري وتجدد الخطاب الثقافي والفني، لذا يمكن اعتبار فترة السبعينات من القرن العشرين هي الفترة الذهبية لازدهار الآداب والفنون ومعها ظهر كثرة من شعراء غنائيين محدثين وملحنين مبدعين.