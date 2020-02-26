Posted on by

محاضرة بعنوان الحداثة في الشعر الغنائي العراقي زهير الدجيلي مثلاً

دعوة

برعاية الاتحاد الصابئي المندائي في السويد

يسر الجمعية المندائية في ستوكهولم

بدعوتكم لحضور محاضرة بعنوان

الحداثة في الشعر الغنائي العراقي

زهير الدجيلي مثلاً

تستضيف الجمعية خلالها

الأستاذ فرات المحسن لتناول الموضوع

مع عرض فلم عن الراحل الدجيلي

بعنوان محطات

على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

في منطقة فيلنكَبي

يوم الأربعاء الموافق 4 ـ 3 ـ 2020

الساعة السادسة

Jämtlandsgatan 151 A

162 60 Vällingby

امتازت فترة الستينات ومرحلة السبعينات من القرن العشرين الفائت، بنهضة حداثوية انعكست في العديد من مناح الحياة العراقية، وكان لها تأثيرا قيميا في عموم الفن وبالذات منه الشعر والغناء، تمثل بظهور شكل جديد للألحان والجمل الشعرية للأغنية، بدا معها واضحا نمو وعي الناس الحضاري وتجدد الخطاب الثقافي والفني، لذا يمكن اعتبار فترة السبعينات من القرن العشرين هي الفترة الذهبية لازدهار الآداب والفنون ومعها ظهر كثرة من شعراء غنائيين محدثين وملحنين مبدعين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close