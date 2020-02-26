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مفوضية حقوق الانسان: مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية في بغداد

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاربعاء، عن مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية وطلقات الطيور والغاز المسيل للدموع امس في بغداد ، فيما اشارت الى اصابة 22 رجل امن بينهم ثلاثة ضباط “ببنادق صيد”.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في بيان مقتضب حول حركة الاحتجاج في العراق، إن ثلاثة متظاهرين قُتلوا أمس في ساحة الخيلاني ب‍بغداد”، مشيرا الى “اصابة العشرات أيضًا بالذخيرة الحية وطلقات الطيور والغاز المسيل للدموع”.

واوضح البياتي أنه “أصيب 22 من قوى الأمن الداخلي من بينهم 3 ضباط من بندقية صيد”.

وتدخل حركة الاحتجاج في العراق شهرها الخامس (رغم استقالة عبد المهدي وتكليف علاوي)، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

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