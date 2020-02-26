علاء الجواهري

يقول فرويد: “المرأة لا تصلح إلا لإشباع رغبات الرَّجل

يقول القديس تومآ لاكويني: “المرأة هي خطأ من الطّبيعة، تولد من حيوان منوي في حالة سيئة ” !

يقول القديس يوحنا الدمشقي: “المرأة حمارة عنيدة” !

يقول شوبينهاور: “النّساء حيوان طويل الشَّعر وقصير الفكر”

وكأمثلة بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية اغتصب (الحلفاء) حوالي 2 مليون إمرأة ألمانية وتناثرت جثث كثير منهنّ في الشوارع لم يتردد جنود الحلفاء لحظة واحدة في إعدام أي امرأة رفضت الرضوخ لمطالبهم.

قبلت ألمانيا حتى منتصف الخمسينات بتسجيل 37 ألف طفل باسم أمهاتهم . !

الروس: اغتصبو اكثر من مليون

الامريكان: 190 ألفا

البريطانيون: 45 ألف

الفرنسيون: 50 ألف

والسخرية أن مرتكبوا هذه الجرائم هم من يحاضرون علينا اليوم بحقوق الإنسان و حقوق المرأة .. !!

المصدر :المؤرخة الألمانية مريام غيرهارد.

الكتاب : عندما أتى الجنود.

بينما يقول الإسلام :

– {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].

– {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].

– ((وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)) حديث صحيح.

– ((النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)) حديث صحيح.

– ((رفِقاً بِالقوارير)) حديث صحيح.

– ((خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لأهْلِه)) حديث صحيح.

ثمّ يأتي حُثالة من بني جلدتنا وغيرهم ويقولون أنّ الإسلام ظلم المرأة، والمتديّن لا يحترم النّساء !!!!

سبحان الله… {مالَكُم كيف تحكمون} !!