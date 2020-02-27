أقتلوهم بدينهم!!

الدين صراط رحمة ونقمة!!

الدين سيف ذو حدين , ووسيلة ذات غايات متنوعة , فالدين حصان غائر والذي يركبه يفوز بما فيه!!

والنفس الأمّارة بالسوء عدوة الدين والمستعبدة له!!

الدين طريق ذو إتجاهين!!

قد نستغرب مما تقدم , لكن وقائع السلوك البشري المتكررة تؤكد هذه النمطية المتقاطعة ما بين البشر والدين.

وفي مسيرات البشرية المتلاحقة تتفوق النفوس الأمّارة بالشرور على قوى الخير والمحبة والسلام , وتتمكن من تطويع أي دين للوصول إلى أهدافها والإمساك بغاياتها.

فالدين مصدر قوة وضعف في وقت واحد!!

وهو كأي موجود مادي أو معتقدي في الأرض , يمكن تسخيره للقيام بالعديد من الأفعال ذات النتائج المفتوحة المفترقة , فالدين كالسيارة التي تأخذنا إلى المكان الذي نبغيه , وفي نفس الوقت يمكنها أن تقتلنا , بإصطدامها بسيارة أخرى أو بإنقلابها , أو بتحويلها إلى قنبلة موقوتة بحشوها بالمتفجرات لتحصد العشرات منا , كما يحصل في دنيانا المتأججة بالصراعات والصدامات الدموية المتنامية.

ولا يوجد دين لم يمارس سلوك السيف ذي الحدين.

وفي هذا تكمن مأساة الحياة بالدين!!

فيمكن قتل أهل أي دين بدينهم , وذلك بشقه إلى نصفين أو أكثر وتحويل كل مجموعة فيه إلى حالة تدّعي بأنها تمثل الدين , وغيرها عدوّة الدين أو لا تمثله وتدّعيه , وبإذكاء جذوة الصراع وتوفير السلاح والأعتدة اللازمة للأجيج , يدخل الدين في متوالية إهلاكية محّاقة تحصد ما لا يخطر على بال من المعتقدين بالدين.

وما يحصل في مجتمعاتنا يترجم هذه القوانين والنظريات والتفاعلات القاضية بقتل أهل الدين بالدين , وترتيب أوضاع التقاتل بسيطة ولا تحتاج إلا لتسميات , والقيام بأعمال إجرامية ذات طاقات إنفعالية صاخبة تؤجج ما في الأعماق البشرية من إنفعالات سلبية وعواطف عدوانية , وزرع أسباب الكراهية والبغضاء ما بين أصحاب الدين الواحد.

وعليه فأن من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني وعي حقائق ما يجري ويتحقق , والكف عن التحول إلى أداة ودمية في دولاب تدمير الدين بالدين , وقتل المجتمع بالدين.

د-صادق السامرائي