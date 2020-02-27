ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بـ”كورونا” في إيران

أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 26، والمصابين إلى 245.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن “كيانوش جيهانبور” مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية قوله “لقد توفي لغاية اليوم 26 من مواطنينا، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 245 “.

وفي وقت سابق الخميس، طالبت وزراة الصحة الإيرانية بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات حتى إشعار آخر، على خلفية ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

والأربعاء، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن بلاده ستلجأ لفرض قيود على حركة الأفراد بدلا من فرض حجر صحي على المدن، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة الفيروس، الذي انتشر في دول عديدة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.