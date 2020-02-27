الأردن يرفض استقبال سبعة عراقيين لارتفاع حرارتهم

أعادت الكوادر الطبية المتواجدة في حدود معبر الكرامة على الحدود مع العراق، سبعة مواطنين عراقيين لارتفاع في درجات حرارتهم.

وقال مدير مستشفى الرويشد الحكومي، مسؤول الصحة في المنطقة موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة سبعة عراقيين كانوا قادمين الى الاردن من خلال معبر الكرامة، بعدما اثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحا ان اعادتهم استندت الى الاجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في المملكة.

ولفت إلى أن تنسيقا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الاردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، واعادتها الى بلادها في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم اجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

وبين أبو عاقولة، ان اعداد القادمين من الجانب العراقي الى الاردن يتراوح ما بين 500-700 قادم يوميا، مشيرا الى انهم يخضعون للفحوصات الحرارية التي وضعتها الوزارة في المنطقة الحدودية من خلال كوادر طبية وتمريضية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للجانبين الأردني والعراقي.

وأوضح ان الوزارة رفدت الكوادر بالنظارات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، والمعقمات الطبية، الى جانب توزيع كمامات على كافة العاملين في المعبر من الكوادر الطبية والأمنية والجمركية للوقاية من المرض.