الجمعيات الفلاحية: سنقطع الطرق المؤدية لمصافي النفط ونعرقل إنتاجها في هذه الحالة

هدد اتحاد الجمعيات الفلاحية، الخميس، بقطع الطرق المؤدية لمصافي النفط وعرقلة إنتاجها اذا لم يطبق التقويم الزراعي، داعيا الحكومة الى ان تعي اهمية العمل بالتقويم الزراعي.

وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في بيان ان “الحشود الفلاحية تمهل الحكومة والجهات المعنية والوزارات ذات العلاقة الى يوم الاثنين القادم للعمل على تفعيل التقويم الزراعي وحماية المنتج المحلي وضبط المنافذ الحدودية التي تقع في اقليم كردستان”، مهددا بـ”قطع الطرق المؤدية من والى مصافي النفط في محافظة البصرة من قبل الفلاحين اذا لم يتم تطبيق التقويم الزراعي”.

واضاف ان “على الحكومة ان تعي اهمية العمل بالتقويم الزراعي ومنع دخول المنتجات المستوردة بشكل غير شرعي وخاصة المنافذ التي تقع ضمن اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “التهديد بقطع الطرق الحيوية والمؤدية الى مصافي النفط وشل حركة محافظة البصرة بالكامل هو تعبيرا عن رفضنا الكامل لهذه الممارسات التي تهدف لتدمير القطاع الزراعي العراقي”.

واكد ان “محصول محافظة البصرة من الطماطة وصل الى ٥٠٠٠ الاف طن يومياً مما يسد حاجة السوق في كافة المحافظات”، لافتا الى ان “فتح المنافذ يكبد الفلاح خسائر فادحة ويثقل كاهل المواطن”.