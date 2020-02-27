توضيح من صحة الكرخ بشأن الشاب المصاب بـ”كورونا” في بغداد

أكدت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، أن أغلب الأعراض المرضية للشاب المصاب بفايروس “كورونا”، اختفت، مشيرةً إلى عدم وجود أية نسبة خطورة على حياته.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان “زرت قبل قليل مستشفى الفرات العام حيث مكان حجر الشاب المصاب بفايروس كورونا”.

وأضاف الحجامي، أن “الشاب بحالة جيدة جداً، ودرجة حرارته طبيعية، واختفت اغلب الأعراض المرضية منه، وشهيته للطعام جيدة جداً ولا توجد أية نسبة خطورة على حياته”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة بفايروس “كورونا” في بغداد لشاب عاد من إيران، مشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته و”حسب اللوائح الصحية العالمية”.