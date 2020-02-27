جكليته السيد تكفي لشفاء عشيرة كاملة من فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا في المدن العراقية , وبدأ يفتك بالمواطنين يومياً بلا رحمة . طلما الحدود تظل مفتوحة على مصراعيها مع الجارة العظمى أيران . وطالما التعامل والاستيراد وتنقل المواطنين مفتوحاً جواً وبراً بكل حرية . وفي ظل غياب كامل في اتخاذ الاستعدادات والاجراءات الوقائية , وغياب كامل للدولة والحكومة في توفير ابسط المستلزمات , في توفير الكمامات والمعقمات والادوية الضرورية , توفرها مجاناً أو بأسعار رمزية , كما تفعل الحكومات التي تحترم شعبها . في ظل انعدام الدور الصحي للحكومة تجاه المواطنين . في ظل غياب كامل للدولة ومؤسساتها الطبية المعنية . . في ظل هذا الغياب انتشرت الخرافة والشعوذة بشكل واسع , بحجة الشفاء من مرض كورونا , من خلال تبخر المريض بالبخور والحرمل , ينهزم المرض منه , ودخلت على الخط العمائم الشيطانية من شراذم الخراتيت , بدأو يظهرون , بأنهم هم صفوة الله المختارة وبيدهم العصا السحرية للشفاء من فيروس كورونا . من هذا المرض الفتاك الذي اصبح رعباً حقيقياً للعراقيين . لذلك تروج العمائم الثعلبية , بالغباء والجهل . بأنهم اهل الحل وانقاذ الشعب من هذا المرض الفتاك , لانهم صفوة مقدسة ارسلهم الله رحمة وغفران وهداية للعالمين , وبيدهم القوة الالهية , لكل مرضي ومصاب , لكل شدة وعسر . ولكن يحتاج من الناس , الايمان والثقة برجال الدين العظام . وانهم لن يتركوا الناس في شدتهم ومصيبتهم من هذا المرض الفتاك . ان شفاء الناس على يد رجال الدين والسادة العظام , وكل سيد جكليتته تشفي عشيرة كاملة من فيروس كورونا . ان ( جكلية السيد الهية ) تكفي لشفاء المرضى من هذا الطاعون الجديد . لان هؤلاء السادة والرجال الدين العظام , هم صفوة الله المختارة , هم رجال الدين والعلم . انهم رجال الهداية والصراط المستقيم, يقودون الناس للخير والهدية والدين . انهم رجال رحمة وغفران , للذين وسوست انفسهم بالشك والريبة من رجال الدين العظماء . فهم يغفرون الذنوب والخطايا … بهذا الغثيان من هذا الهذيان والثرثرة السخيفة والمنحطة . تحاول العمائم الشيطانية والثعلبية , تبيض صفحتهم السوداء المشؤومة , بحجة عندهم السحر الالهي ( جكليته السيد ) لشفاء من المرض . هذه ( الجكليته ) الالهية , تفوق العلم والتطور الطبي بسنوات ضوئية . هذا يدل على أننا وصلنا الى اسفل قاع الحضيض من الخرافة والشعوذة . ان يلعب الجهل والاغبياء من قبل الثعالب الماكرة , بهذا الدرك من الانحطاط في غياب دور الدولة والحكومة . وهذا رابط هذا المعمم السفيه والغبي :

جمعة عبدالله