رسالتي الى الشباب،

نجم العاشقي الخفاجي

وانت في مقتبل العمر لم تتعرف بعد على كيف هي الاوضاع عند تقدمك في السن، وهنا سأضع بين يديك الكريمتين بعض النصائح المتولدة من تجاربي الذاتية

1. أبداً لا تفارق الله

2.لا تقطع رحمك بأي الاحوال

3.تجنب الإساءة ما استطعت الا دفاعاً عن النفس وحاول جاهداً ان تكون بأقل المستويات

4.تمتع بشبابك وقوتك اطلع سافر لا تبقى ساكناً ابدا

5.خذ من العلوم والمعارف اكبر قدر ممكن وَيَا حبذا ان تتنوع مصادرها لا تترك اي مجال الا وقد أخذت منه حاجتك

6.اختلط مع جميع أصناف البشر وتوجهاتهم وخلفياتهم فأنها تغنيك بفضل كبير

7.لا تتكاسل اعمل بجد حاول جمع ثروة ومال بوقت قياسي ونوع مصادر دخلك ابحث عن الاعمال المربحة وتجنب الاعمال ذات المردود الثابت وبراتب شهري حاول ان تعمل لحسابك لا تعمل لحساب الاخرين

8.حتى وانت تعمل بكد وتربح جيدا. لا تغفل المنافذ والفرص الجديدة التي تتفتح امامك

9.حاول بوقت مبكّر ان تستقل بحياتك عن عائلتك الكبيرة وتدريجياً عِش حياتك بدون تدخلات الا في مجال التراحم والتوادد

10.امضي وقت جيد ومناسب مع زوجتك وأبناءك فأنهم عندما يكبرون يختلفون تماما

11.اجعل من بيتك جنة وامان واسترخاء وأبعده عن فضول الاخرين

12.لا تسمح لأي كان ان يتدخل بشوؤنك العائلية طالما انك قادر على حلها

13.سوف تواجه في كل مراحل حياتك اشخاص تتعلق بهم وتحبهم بدرجات كبيرة وقد تتوقع ان حياتك بدونهم محالة اود ان اعلمك ان اعتقادك خطأ كبير

14.حياتك تجربة فريدة ومميزة وليس بالضرورة ان تشابه حياة الاخرين فلا تسمح لاحد ان يجعلك نسخة مكررة له الا بحدود اقتباس النجاحات والاقتدى بالقدوة الحسنة

15.من المرجح سوف تتواجه مع الحب والعشق مرة واحدة او مرات اود إعلامك بأن الحب مثل السفرات السياحية بدايتها جميلة مع تعب ومشقة ومتعة لكن في الاغلب تكون نهايتها ليس كبدايتها

هذا ما توارد بذاكرتي وخطر ببالي وهو حتما. موجزاً ويوجد غيره اضعاف

قد لايكون منسجماً مع تطلعات البعض لكن اردت ان اخدم الجميع

نجم العواشق الخفاجي