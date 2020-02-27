سيرك الدين والدولة…

حسن حاتم المذكور

1 ـــ “الأسلام دين ودولة” اندماج وتخادم الدين السياسي والدولة, سيكون الله في سمائه والأنسان على ارضه هما الضحية, فلا الدين في هذه الحالة يمثل الله, ولا الدولة تمثل المجتمع, وبقوة باطل المقدس, يستحوذا على السلطة والثروات, ويُشرعنا اللاشرعي من مظالم ترتكب بأسم الله, وتنزعا عن المجتمع, حريته وكرامته وحقوقه والمتبقي من ادميته, سيرك تاريخي يجيد الأدوار فيه, ممثل الله (الوسيط) على الأرض, وممثل المجتمع (الدولة) امام الله, ألأمر حدث لجميع الأديان, ويحدث ما هو اسوأ في المجتمعات الأسلامية, العراق الذي جعلت منه, خصوصيته التاريخية والجغرافية, اضافة لثرواته وارثه الحضاري, ميدان لسيرك التصادم بين المصالح والأطماع الدولية والأقليمية, تلك الأشكالية الدموية انتجت لها بيئة, من الفقر والجهل والأوبئة والأذلال, لأكمال ادوارها, في لعبة تاريخية لاستنزاف المجتمع والأحتيال على الله.

2 ـــ الأول من تشرين لفجر الأنتفاضة الوطنية عام 2019, التي اجتاحت مجتمع الجنوب والوسط العراقي, وانتجت تغييرات جذرية في بنية الوعي المجتمعي, واعادت العافية للهوية الوطنية الجامعة, وحركت مياه الوعي الراكدة من داخل المحافظات, في شمال العراق وغربه, رفعت الأقنعة والغطاء عن مقدس الأشكالية, وبخطوات رصينة سلمية واثقة, تعمل الآن على تحرير الدين من سلطة الدولة, والدولة من سلطة الدين, ليعود كل الى وظيفته, الدين لله من داخل بيوت العبادة, والدولة لخدمة المجتمع, وسطاء المذاهب وسراق الدولة, المكبلين بملفات فساد وارهاب, سوف لن يسلموا مصيرهم بسهولة, سيطلقون مليشياتهم كآخر رصاصة لهم, لكن الأنتفاضة تقف على ارضها, مدعومة بحماية مجتمعها الوطني, والمليشيات ايرانية الولاء منبوذة مأزومة تترصدها عيون الضحايا, تلك هي ذات الأجهزة الفدائية, التي خذلت ممولها الأول صدام حسين, المرتزق جبان لا قضية له, سوى ما يدخل جيبه من سحت حرام.

3 ـــ بعد ان يحرر الأنسان العراقي, دولته من دينه ودينه من دولته ونفسه من كليهما, سيعرف الطريق الى ربه احسن ويصبح الأقرب الى روح الله, حينها سيتجنب طرق الوسطاء وسراق السلطة والثروات, ويعري ما تحت المظاهر والألقاب, من تاريخ زائف وشرائع تحتال على الحياة, تسيء الى اسم الله, وتغتال حقائق ما بين النهرين, الأنتفاضة وبدماء شهدائها ستعيد كتابة التاريخ العراقي الذي كان, توحد فيه الذاكرة الوطنية, وتعيد للهوية العراقية, ما تمردت عليها من هويات فرعية, تلوثت بالتبعية والأختراقات الخارجية, الأنتفاضة هي الجسد المسكون بالهوية الوطنية, الهويات الفرعية ستفقد ضرورتها, ان لم تكن جزء من عاصمة الهويات في جسد الأنتفاضة, حتى التاريخ الوطني, يحرر نفسه الأن, حراك شعبي في ساحات التحرير, ليس امام مذاهب النكبة واعراقها, الا ان تحمل نعش فضائحها وتنصرف.

4 ـــ المذاهب التي تمردت على دينها, وسرقت من الله اسمه, وساومت عليه الدولة, مقابل حصة لها من السلطات والثروات, لم يبقى على جلدها السماوي, سوى خبرتها وشطارتها, في فبركة الشرائع والأقاويل والمنقول عن تاريخ لا تاريخ له, انها الآن تتآكل على حافة السقوط النهائي, كمرحلة فقدت ضرورتها على الواقع العراقي المتمرد, ولم يعد لها في الوعي المجتمعي, سوق تعرض فيها, ما تبقى من اكاذيبها, المذهب الذي انسلخ عن هويته السماوية, واصبح مجنداً تحت ارادة المصالح والأطماع الأيرانية, لم يعد لأهل البيت, بقدر ما هو فتنة لتدمير حاضر ومستقبل شعوب المنطقة, وامامنا الخراب الحاصل في العراق ولبنان واليمن وسوريا, حيث البيت الشيعي, اصبح متراس لمرتزقة الأحزاب والمليشيات الدموية, ومستنقعات للفساد والأرهاب, وجيوب للخيانات الوطنية, تلك احدى اهم الأدوار, لسيرك التخادم والأندماج والتلوث بين الدين السياسي والدولة الشمولية .

حسن حاتم المذكور

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27 / 02 / 2020