مثقفو البحيرة يشكرون علاء الشرقاوي على مبادرة “تشجيع القراءة”

رفع عدد من مثقفي وأدباء محافظة البحيرة، الشكر والامتنان لرجل الأعمال المهندس علاء الشرقاوي، بعد إطلاقه مبادرة جديدة لتشجيع القراءة تحت شعار “رفع الوعي الثقافي” إيمانَا منه بأهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به رجال الأعمال على كافة الأصعدة، مؤكدين حرص “علاء الشرقاوي” على خدمة الثقافة المعرفية التي تخدم حضارتنا وثقافتنا المصرية.

وأطلق رجل الأعمال علاء الشرقاوي، مبادرة دعم القراءة، باعتبارها تنطلق من أول الآيات القرآنية نزولًا “أقرأ”، ومساهمتها في رسم خارطة الطريق، وكشف سر التحرر والاطلاع على تجارب الأمم السابقة، بما يساهم في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد علاء الشرقاوى، أن مبادرة دعم القراءة هدفها رفع الوعى الثقافى لدى أهالى محافظة البحيرة والعمل على زيادة روح الانتماء وتوعية النشء بتاريخه وأهميته ولرغبته فى نشر تاريخ محافظة البحيرة العريق وكيف ساهمت هذه المحافظة بمواقفها ورجالها العظماء على مر التاريخ فى رفعة هذا الوطن والزود عنه ضد المحتل الأجنبى فى أوقات الحروب، وتنميته وتطويره فى أوقات الرخاء.