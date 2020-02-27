مدير صحة الكرخ يهدد بفضح موظفين ساهموا بطرد مشتبه بإصابتهم بكورونا من المستشفيات

كشف مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الخميس، عن قيام بعض مدراء الوحدات الإدارية بالتحريض على طرد المواطنين العراقيين المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا خارج مستشفيات دائرتنا خوفا على أنفسهم وعوائلهم، مهددا بذكر اسماءهم وفضحهم.

وقال الحجامي في بيان إن “بعض مدراء الوحدات الإدارية يحرضون على طرد المواطنين العراقيين المشتبه بإصابتهم بالمرض او المحجورين خارج مستشفيات دائرتنا خوفا على أنفسهم وعوائلهم، واذا تمادوا في ذلك سوف اذكر اسماءهم وافضحهم”.

وأضاف الحجامي، “تعلموا من منتسبي الصحة الأبطال نساء ورجال الذين يتسابقون في خدمة ابناء وطنهم الذين ابتلاهم الله بالمرض بلا خوف ولا تردد”.