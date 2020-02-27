نائب عن ميسان: منفذ الشيب الحدودي مع ايران يعمل رغم اوامر اغلاقه

كشف النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل الازريجاوي، الخميس، أن منفذ الشيب الحدودي مع ايران يعمل رغم اوامر اغلاقه، داعياً الى اغلاقه فوراً.

وقال الازريجاوي ان “هناك تجاهلاً من الحكومة المركزية والجهات المسؤولة في محافظة ميسان بعدم غلق منفذ الشيب، حيث ان المنفذ يعمل بشكل طبيعي رغم اوامر خلية الازمة باغلاقه”، مشيراً الى أن “هنالك مناشدات من اهالي المحافظة خشية دخول مصابين بمرض كورونا الى المحافظة بسبب ضعف الاجراءات المتبعة بالمنفذ”.

واضاف الازريجاوي، أن “مسؤولي المنافذ الحدودية مطالبين باغلاق منفذ الشيب فوراً وعدم المساح للمسافرين بالذهاب والاياب منه، ما لم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية الكاملة لضمان عدم دخول اي مصاب بفايروس كورونا”، محملاً المسؤولين “المسؤولية القانونية بحال حصول اي خروقات ودخول لمصابين بفايروس كورونا بما يعرض اهالي المحافظة للخطر”.

وقررت محافظة ميسان، قبل ايام، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس “كورونا”.