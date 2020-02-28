إصابة 33 شخص بفيروس كورونا في كاليفورنيا الأمريكية

كشف حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أرنولد شوارزنيجر، عن تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا في الولاية ونقل 5 من المصابين إلى خارجها.

وكان وزير الصحة الأميركي ادى قبل عدة ايام إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. ولاحقا ذكرت شبكة “سي.أن.أن” أنه سُجلت 60 إصابة بالفيروس في البلاد.

وتحول الفيروس إلى موضوع جدل بين الديمقراطيين والجمهوريين في خضم معاركهم السياسية، فبينما قال وزير الصحة إن تهديد الفيروس يبقى محدودا، رد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس باتهام إدارة ترامب بأنها لا تملك خطة للتعامل مع الوضع رغم المخاطر المحدقة.

وحرص الرئيس ترامب على تفنيد هذه المخاوف، وهاجم في تغريدة له الديمقراطيين وبعض وسائل الإعلام، واتهمهم بإثارة الذعر في أسواق المال.