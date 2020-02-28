إيران.. 8 وفيات جديدة و143 إصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 8 وفيات جديدة، و143 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث شهدت العاصمة الايرانية طهران النسبة الأعلى.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران إلى 34 والمصابين إلى 388 بشكل عام، حيث توقعت تصاعد حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للوزارة تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية وهي النسبة الأعلى بين المدن.

ونصحت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالارشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي الفيروس القاتل.