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الإتحاد الآسيوي يقرر تأجيل مباراة الشرطة والأهلي الى إشعار آخر بسبب كورونا

قرر الإتحاد الآسيوي ،اليوم الجمعة، تأجيل مباراة الشرطة والاهلي السعودي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الاولى في دوري ابطال آسيا بسبب تفشي فايروس كورونا.

وقال مدير نادي الشرطة لكرة القدم هاشم رضا، ان الفريق كان من المفترض ان يغادر الى مطار جدة صباح اليوم، إلا ان الوفد لم يتوجه الى مطار بغداد الدولي، بسبب تلقي النادي إشعارا من الاتحادي الآسيوي يقضي بتأجيل المباراة الى إشعار آخر بسبب تفشي فايروس كورونا.

يذكر ان الاهلي السعودي يتصدر فرق المجموعة الاولى، يليه الوحدة الاماراتي ثانيا، ومن ثم استقلال طهران والشرطة العراقي بالمركزين الثالث والرابع.

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