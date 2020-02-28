الجنسية توقف العمل باصدار المستمسكات الثبوتية في جميع الدوائر ببغداد والمحافظات

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ايقاف العمل باصدار المستمسكات الثبوتية في جميع الدوائر ببغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان ان “مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي قرر ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد الموافق الاول من اذار المقبل ولمدة سبعة ايام”.

واضاف ان “ذلك جاء حفاظا على سلامة المواطنين والتزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من زخم بشري، وللوقاية مو انتشار فايروس كورونا”، مشيرا الى انه “يستنثى من ذلك الحالات الإنسانية والحرجة”.