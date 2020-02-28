الحكم العسكري في مصر يحارب التشيع

أولاً أن مصر تحت حكم العسكر منذ عام 1952 ، أي قبل 68 ثمانية و ستين عاما ً ( عدا الأشهر التي انتخب فيها الرئيس مُرسي)

الرئيس محمد نجيب عسكري حكم (1) سنة

الرئيس جمال عبد الناصر عسكري حكم (16) سنة

الرئيس محمد أنور السادات عسكري حكم مدة (11) سنة.

الرئيس محمد حسني مبارك عسكري حكم (30) سنة.

الرئيس محمد حسين طنطاوي عسكري حكم (1.6 ) سنة.

محمد سرسي مدني انتخب و أطيح به

الرئيس عبد الفتاح السيسي عسكري منذ (6 ) سنوات لحد الآن.

و الغرب ساكت الآن ، و لا يحرك ساكنا ً حول إنتهاك حقوق الإنسان في مصر ، طالما أن هؤلاء مع الصهيونية و السياسة الغربية …

ثانيا ً :

يا ايها العسكر…:

لم يستطع الأمويون الظلمة ،

و لا العباسيون المجرمون ،

و لا العثمانيون الفاسدون ،

و لا الملكيون الجائرون ،

و لا البعثيون الفاشست

و هؤلاء كانوا أقوى منكم ، و أفتك من سطوتكم

و لم يستطيعوا أن يقضوا على التشيع ،

و لا أية قوة في الأرض … تقدر على ذلك

فهل أنتم يا أيها العسكر المساكين يا خدم الصهيونية تقدرون على ذلك ؟؟؟

لا و الله العلي العظيم !!

إسعَ سعيك

و ناصب جهدَك

فو الله

لا تمحو ذكرنا

و لا تميتُ وحينا

زينب بنت علي بن أبي طالب ع

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

شباط

22-2-2020