الحلبوسي والدواعش ابناء عشائر!

حسن الخفاجي

دخل الشاعر علي بن الجهم وهو قادم من الصحراء اشعث الشعر على المتوكل العباسي ومدحه قائلا :(أنت كالكلب في حفظك للودّ وكالتّيس في قِراع الخطوب) الى اخر القصيدة. هجم حرس المتوكل أرادوا ايذاء الشاعر. منعهم المتوكل وقال:(دعوه فهو ابن بيئته)

بعد اقل من سنه عاشها في بغداد تمدن وكتب قصيدته التي يقول في مطلعها:( عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري)، وهي من اروع قصائد الغزل في الشعر العربي.

في لقائه على قناة السومرية اشترط السيد الحلبوسي ان يكون رئيس الوزراء من عشيرة كبيرة، وتسائل عن عشيرة الدكتور محمد علاوي . وكرر كلمة عشيرة مرات عدة اثناء اللقاء.الايعلم السيد الحلبوسي ان سقط المتاع من اولاد العشائر هم السبب الرئيسي في دمار وضياع العراق وسرقة ثرواته؟.

يفترض به ان يشعر بمسؤولية منصبه ولا ينتصر الا لقيم المواطنة،لكن( منين اجيب زرار للزيجه هدل)؟

السيدة البوسنية عالمه زايديتش دخلت النمسا لاجئة و عمرها عشر سنوات. هي الان وزيرة عدل وهناك الكثير من أمثالها اصبحوا رؤساء دول وهم ليسوا من عشائر وبيوت اهل البلد .

اذا كانت العشيرة هي مقياس الحلبوسي لنجاح وقبول رئيس الوزراء عليه ان يخبرنا عن المسبب بخراب العراق، لان من تعاقبوا على حكمه هم ابناء العشائر فقط في الفترة الممتدة منذ عام ١٩٦٣ بعد استشهاد عبد الكريم قاسم لغاية الان .

اخيرا هل يمكننا القول ان السيدة زايديتش اصبحت ابنة عشائر وغيرها دايح؟

تمدن البدوي علي ابن الجهم وأزهرت في قصائده لغة المدينة والمدنية لغة الحب والجمال والغزل ، وظل الحلبوسي أسيرًا لقيم ادخلت داعش وحمته كون ابناء التنظيم ابناء عشائر ،حتى وان كانوا شيشانيين وقوقاز وايغور!