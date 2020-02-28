الحل ليس بمحمد علاوي ؟؟ بل بحكومة انقـــاذ وطني ؟؟ وبحل البرلمان وايقاف العمل بالدستور ؟

يعكوب ابونا

من يسمع ويقرأ برنامج الوزاري الذي أصدره رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والذي وضّح سياسته التي سيتبّعها في أقل من سنّة ، سيجد بان هناك تناقض او عدم رؤيه للواقع العراقي بموضوعية ، لان برنامجه المزعوم يطرح رؤى لحكومة غير مؤقته ، وكأنه سيحكم لسنوات؟؟ من هنا بدأ الكذب؟

لذلك من دون جدوى ان نتحدث عن برنامجه او تطلعاته او وزراءه او ا او ..

لانه ببساطة نسأل من جاء بعلاوي لنبني عليه توقعاتنا وامالنا المستقبلية ؟؟

الذين جاؤوا بمحمد علاوي كما تعرفونهم هم من يدعون كذبا بانها ستكون حكومته مؤقته وهي ليست كذلك طبعا ؟ لان هذا خلاف الدستور ؟؟ اذ ليس بالدستور ما يسمى حكومة مؤقته ؟؟؟ وهم يعرفون ذلك جيدا ولكنهم يجبدون اللعبه ، فلا يخف عنه شئ .. ؟ فاي تغيير يمكن ان يكون بازلام هؤلاء الحرامية الفاسدين ؟

كيف يحارب الفاسدين ؟؟؟ اليسوا هم الذين جاؤوا به ورشحوا لرئاسة الحكومة ؟؟ فاي فاسدين يقصد ان يحاربهم ، ؟؟ يمكن ان يكونوا من ساحات الثوار ؟؟ !! لانهم اليوم مستهدفين من عصابات السلطة الفاسده ؟؟ وهوسيستمر بذلك لتحقيق مطالب اسياده طبعا ؟

من يقضي على المحاصصة؟؟. الذين عززوا المحاصصة بنظام الحكم بالعراق ؟؟ اليسوا هم من الذين جاؤوا بعلاوي ؟ فكيف يستطيع ان يقضي على المحاصصة وهو من افرازاتها ؟..

وعن الخدمات ؟ اي خدمات يستطيع ان يقدمها والذين بيدهم زمام السلطة والمال والمسؤولية منذ 2003 م اليسوا هم الاحزاب والتيارات الفاسدة وهم الذين رشحوه للسلطة ، انظروا كثرة خدماتهم ، ؟؟؟ !! طبعا لانفسهم لتحقيق مصالحهم ومنافعهم وامتيازاتهم وسلاحهم ونفوذهم .. ؟؟

يحاسب الفاسدين والحرامية ..؟؟ حقا شر البلية ما يضحك ؟؟ من هم الفاسدين والحرامية اليسوا الذين جاؤوا به ؟؟ كيف يحاربهم وهم ارباب نعمته ، ؟ بنفوذهم صعد وبقوتهم رشح وبسلاحهم يفرض ،؟؟ بماذا هو يحاربهم ؟؟ من يحاسب منّ؟؟؟ .. ايعقل ان يكون هذا الشخص بهذه السذاجه ؟؟

فكفى الضحك على ذقون البسطاء والطيبين من شعبنا ،اساليبكم الملتوية سوف لا تنطلي على شعب الذي قدم الكثير من التضحيات والدماء .. ،

ولكنني واثق بان الثوار والشهداء قد عرفوا العلة ووجدوا السبب الذي أوصلهم الى ما هم عليه اليوم ، الذين استبدوا بالسلطة ومقاليد الحكم منذ 2003 والى يومنا هذا ، بيدهم القرار يفعلوا كل ما يخدم مصالحهم وليس شئ اخر ، فلا يمكن لعلاوي اوغيره ان يغير ما لايريدون تغييره وان يفعل ما لا يريدون ان يفعلوه…

بالمختصر نقولها كل ما جاء ببرنامج علاوي ليس الا حبرعلى الورق ولايساوي قيمة الورق والجهد الذي بذل للكتابه .. لان الحل الوحيد لانقاذ العراق من براثن هؤلاء هو حل البرلمان وايقاف العمل بالدستور ، لان الدستور يمنح لهؤلاء سلطة التحكم بالقرار والبرلمان يمنحهم السلطة والنفوذ بفرض ارادتهم ومصالحهم على الكل بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء الذين هم طبعا يختارونهم ؟…

نأمل ان يزداد ضغط الشارع وترتفع مطالب الثوار بالمطالبه بحل البرلمان لكي تشكل حكومة الانقاذ ( مؤقته – انتقالية ) وتستبعد من استحصال الثقة من

هذا البرلمان المعتوه ، ولانها يكفيها انها تختار من ساحات الاعتصام الثائرة . بهذا يحقق الشعب طموحه بمستقبل افضل .؟؟ باعداد دستورمؤقت يفي بالغرض لحكومة انتقالية او حكومة انقاذ لتسيرامور الدولة والتهيئة لانتخابات برلمانية ومحاسبة الفاسدين ووضع حد لسطوتهم وسيطرتهم ..

كلنا ثقة بقدرات شعبنا على التغيير ………..

يعكوب ابونا ………………………