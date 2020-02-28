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الشركة العامة للصناعات الفولاذية تبحث مع السمنت العراقية استمرار التعاون لتجهيز معاملها بمختلف المسبوكات الحديدية

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بحثت الشركة العامة للصناعات الفولاذية والشركة العامة للسمنت العراقية التابعتين لوزارة الصناعة والمعادن التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال زيارة مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية المهندس علاء ناصر حسين الى الشركة العامة للسمنت العراقية ولقاء مديرها العام المهندس عدنان الغنام ومعاون المدير العام لمعاونية السمنت الشمالية المهندس علي زيدان وعدد من مدراء المصانع في الشركة حيث جرى خلال اللقاء استعراض الإمكانيات والخطوط الانتاجية والخبرات الهندسية والفنية التي تمتلكها الشركة العامة للصناعات الفولاذية ومنتجاتها المتنوعة التي تحتاجها معامل السمنت من بينها الكرات الفولاذية والبطانات الحرارية والسلاسل الحديدية العادية والمغلونة والاجسام الاسطوانية اضافة الى تصنيع المسبوكات والبراغي بقياسات مختلفة والتي تنتج بمواصفات قياسية وخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية ، وقد ابدى مدير عام السمنت العراقية بدوره اعجابه بهذه المنتجات التي سبق ان تم تجهيز العديد منها لمعامل السمنت واتفق الطرفان على ان يكون تصنيع وتجهيز هذه المنتجات من الشركة العامة للصناعات الفولاذية حصرا وتوقيع العقود قريبا من اجل تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الشركات الشقيقة.

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