الفتح: كابينة علاوي ستمرر غدا

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر يوم غد السبت بمشاركة جميع الكتل او بالأغلبية السياسية داخل البرلمان، لافتا الى ان هناك رغبة بمشاركة الجميع في التصويت من دون ترك مكون رافض لكابينة علاوي.

وقال الفتلاوي في تصريح ان “هناك تفاهمات ومحادثات سيتم اجرائها بين الأطراف المختلفة بشأن الكابينة الوزارية من اجل تمريرها يوم السبت المقبل، خاصة ان هناك رغبة شديدة لدى معظم الكتل بمشاركة الجميع في تمرير الكابينة”.

وأضاف ان “ الكابينة الوزارية لن تمرر من خلال مشروع لترضية الاكراد والسنة، حيث هناك رفض لهكذا مشروع، لكن المشكلة سيتم حلها من خلال الحوارات”.

وأوضح ان “الحكومة ستمرر يوم غد السبت سواء بتصويت جميع الكتل والمكونات او من خلال الأغلبية الحاضرة في مجلس النواب”.