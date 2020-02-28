الموسوي يكشف إنعدام الاجراءات الوقائية بشأن فايروس كورونا بمطار بغداد (فيديو)

كشف النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي ،اليوم الجمعة، عن إنعدام الاجراءات الوقائية بشأن فايروس كورونا في مطار بغداد الدولي.

وأوضح الموسوي، ان اجهزة الكاميرات الحرارية في مطار بغداد الدولي تعاني من مشاكل، حيث ان احدها عاطل والثاني قراءته خاطئة، بالاضافة الى عدم ارتداء ضباط الجوازات للكمامات، مبيناً ان اغلب الوافدين لا يخضعون لعملية الفحص ولا يتخذ بحقهم الحجر الطبي لقلة الكوادر الطبية وعطل الاجهزة.

وأضاف، ان الحالة المصابة بفايروس كورونا قد دخلت الى البلاد عبر مطار بغداد الدولي.

ووجه الموسوي هذه التساؤلات الى خلية الازمة الفاشلة (حسب وصفه) المشكلة بأمر رئاسة الوزراء.

وختم حديثه قائلاً: “على رئيس الوزراء ان كان هناك رئيس وزراء حريص على شعبه في العراق ولدي شك في ذلك، ان يجري تحقيق بالموضوع ويعاقب المقصرين ويشرف بنفسه على هذا الموضوع الخطير، اسوةً بباقي الدول التي حرصت حكوماتها على متابعة المرض بشكل مباشر لخطورته”.