الهماش: الموازنة يجب ان تحتسب عند 40 دولار لبرميل النفط

رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الجمعة، ان الموازنة يجب ان تحتسب عند 40 دولار لبرميل النفط، لافتا الى ان الجهات السيادية تحصل على 40% من الموازنة وبالامكان ترشيق النفقات لضمان السيطرة على العجز.

وقال الهماش في تصريح ان “موزانة 2020 يجب ان يعاد النظر بها، من اجل اعدادها بشكل جيد وفق خطة جديدة، خاصة ان الكثير من الأمور اختلفت عن العام الماضي”.

وأضاف ان “أسعار النفط في تراجع مستمر، ويجب ان يتم بناء الموازنة على أساس سعر البرميل 40 دولاراً من اجل اعداد موازنة صحيحة واستيعاب المتغييرات التي قد تحصل في الأسعار”.

وبين ان “الموازنة وفي حال احتسبت على 40 دولار للبرميل فأن العجز الحاصل فيها يمكن معالجته من خلال ترشيق النفقات، خاصة ان 40% من الموازنة تذهب للجهات السيادية في البلاد، إضافة الى ان الدولة لديها 600 الف سيارة وهي بالتالي تحتاج الى مصروفات ثابته ترهق ميزانية الدولة”.

وأوضح ان “الإحصاءات والبيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي تؤكد ان العالم لن يعتمد على النفط كمصدر أساس للموازنة بحلول عام 2030 خاصة ان هناك بدائل كثيرة تم اللجوء اليها من اجل عدم الاعتماد على النفط”.