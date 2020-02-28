جواد العطار: كان الأحرى بالنواب حضور الجلسة والتصويت على المكلف بالسلب او الايجاب

صرح الاستاذ جواد العطار الكاتب والسياسي العراقي لوكالة العمل نيوز الاخبارية اليوم الجمعة المصادف ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠ ، حول ما حدث يوم امس في جلسة البرلمان ، ومما جاء فيه:

يقف العراق اليوم على مفترق طرق خطير يتمثل في الامتثال للدستور والمدد القانونية المحددة للمكلف السيد علاوي والتصويت عليه طريقا للخروج من ازمة دستورية خانقة.

وأضاف: كان الأحرى بالبرلمان تحمل مسؤوليته بانعقاد الجلسة واكتمال النصاب والتصويت بالسلب او الايجاب على وزارة السيد علاوي المقترحة بدلا من الغياب واللامبالاة.

وأشار: ان النائب مكلف من الشعب ويمثل وجهة نظره وما يراه صائبا؛ لا مندوب عن كتلته او موظفا لديها ينتظر الامر بالحضور او الغياب.

وختم الاستاذ العطار تصريحه: بدعوة قادة الكتل السياسية الى ايجاد مخرج للازمة الحالية بقبول المكلف او رفضه وترك الباب للنواب لتمثيل انفسهم بدلا من ممارسة الضغوط عليهم ، وان يكون ولاء الساسة للوطن في هذه الازمة قبل غيره من الولاءات الفرعية وان يتعض الجميع من درس اكتوبر القاسي.

المكتب الاعلامي

٢٨ /