د.قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة: إلزام الجهات التنفيذية بتنفيذ توصيات لجنة الصحة…

والبيئة النيابية لمنع انتشار مرض فيروس كورونا

استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة د.قتيبة الجبوري

السيد وزير الصحة د.جعفر صادق علاوي والسادة وكلاء الوزارة ومدير عام الصحة العامة في مجلس النواب العراقي لبحث آليات واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة انتشار مرض فايروس كورونا.

وتم التطرق الى كافة الاجراءات التي قامت بها الوزارة والاتفاق

على العمل بروح الفريق الواحد بين اللجنة والوزارة لغرض حث جميع الجهات التنفيذية على تنفيذ التوصيات التي تصدر من لجنة الامر الديواني (٥٥) .

وقد اتفقت لجنة الصحة والبيئة مع السيد وزير الصحة وكادره

على التوصيات المدرجة ادناه والتي تم عرضها من قبل وزير الصحة في الاجتماع الذي عقد مساءًا بحضور وزراء التربية والتعليم العالي وعلى ضوء توصيات لجنة الصحة والبيئة قرت لجنة الامر الديواني (٥٥) الموافقة على توصيات لجنة الصحة والبيئة وإلزام جميع الجهات التنفيذية

بتطبيقها وذلك حفاظاً على صحة المواطن العراقي ومنع انتشار هذا المرض في بغداد والمحافظات العراقية.

توصيات لجنة الصحة والبيئة النيابية التي تم الاتفاق على

تنفيذها

🔴 توصي اللجنة بمنع كافة التجمعات الجماهرية في الوقت

الحاضر.

🔴 غلق المنافذ البرية والجوية بوجه الوافدين من دول الوباء.

🔴 على نقابة الصيادلة تحمل مسؤولية السيطرة على اسعار

الاقنعة.

🔴 على وزارة الهجرة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع

انتشار الوباء.

🔴 ضرورة التزام كافة وزارات وأجهزة الدولة بالقرارات الفنية

الصادرة من خلية الأزمة المركزية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

🔴 الألتزام التام لكافة المواطنين بالتوصيات الخاصة بالإجراءات

الوقائية والتعاون المطلق مع اجراءات فرق وزارة الصحة المنتشرة في المنافذ الحدودية.

🔴 الألتزام التام لوزارة المالية بكافة توصيات مجلس الوزراء

والعمل بشكل فوري على توفير الأموال الخاصة لعمل وزارة الصحة ودوائرها لتمكينها من القيام بواجباتها.

🔴 حث الحكومات المحلية وغرف العمليات الفرعية على العمل

بكل حرص وجدية تحت مظلة خلية الأزمة المركزية في وزارة الصحة.

🔴 على كافة وسائل الأعلام القيام بواجباتها في نشر الوعي

الصحي وبالتنسيق مع دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة.

🔴 التواصل الفعال لوزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى

مع فرع منظمة الصحة العالمية في العراق والالتزام الكامل باللوائح الصادرة منها.