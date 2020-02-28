سيادة المطران عطا الله حنا : ” صوت القدس سيبقى صوتا مناديا بالحق والعدالة وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن محافظة القدس هي منطقة منكوبة والاحتلال يطال كل مناحي الحياة ولا يستثني احدا على الاطلاق فالحجر والبشر والمقدسات والاوقاف كما والانسان الفلسطيني مستهدف ومستباح في كافة تفاصيل حياته .

القدس تئن من وطأة سياسات الاحتلال الغاشمة والقدس مدينة تسرق من اصحابها في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكنا .

القدس في خطر شديد فالمقدسات والاوقاف مستهدفة ومستباحة بشكل غير مسبوق كما ويتم وبخطى متسارعة على طمس معالم مدينتنا وتغيير ملامحها وتزوير تاريخها وتهميش واضعاف الحضور العربي الفلسطيني الاسلامي والمسيحي فيها.

صوت القدس سيبقى صوتا مناديا بالحق والعدالة ونتمنى ان يصحو العرب من كبوتهم وان يعودوا الى رشدهم وان تكون بوصلتهم في الاتجاه الصحيح نحو القدس وفلسطين لان اي بوصلة لا تشير الى القدس هي ليست في المكان الصحيح وما اكثر اولئك الذين انحرفت بوصلتهم ولكننا كفلسطينيين لن نيأس ولن نتردد من ان نذكر العرب بواجباتهم تجاه القدس وان نذكر المسلمين والمسيحيين في كل مكان بضرورة ان يتحركوا نصرة للقدس وحفاظا عليها .

القدس امانة في اعناقنا ولا يجوز الاستسلام امام سياسات سرقة القدس من اصحابها وتهويدها واسرلتها فالقدس كانت وستبقى مدينة فلسطينية عاصمة روحية ووطنية لشعبنا ولن تتمكن اية قوة عاتية من اقتلاع القدس من وجداننا وتاريخنا وتراثنا .