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نائب عن ميسان: منفذ الشيب الحدودي يعمل رغم اوامر اغلاقه

اكد النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل السلمان الأزيرجاوي، الخميس، أن منفذ الشيب الحدودي مع ايران يعمل رغم اوامر اغلاقه، ‏داعياً الى اغلاقه فوراً.‏
وقال الأزيرجاوي في تصريح ان “هناك تجاهلاً من الحكومة المركزية والجهات المسؤولة في محافظة ميسان بعدم ‏غلق منفذ الشيب، حيث ان المنفذ يعمل بشكل طبيعي رغم اوامر خلية الازمة باغلاقه”، مشيراً الى أن “هنالك مناشدات من اهالي ‏المحافظة خشية دخول مصابين بمرض كورونا الى المحافظة بسبب ضعف الاجراءات المتبعة بالمنفذ”.‏
‏ واضاف، أن “مسؤولي المنافذ الحدودية مطالبون باغلاق منفذ الشيب وعدم المساح للمسافرين بالذهاب والاياب منه، ما لم يتم اتخاذ ‏الاجراءات الوقائية الكاملة لضمان عدم دخول اي مصاب بفايروس كورونا”.‏
وحمل النائب عن محافظة ميسان “المسؤولين المسؤولية القانونية بحال حصول اي خروقات ودخول لمصابين بفايروس كورونا بما ‏يعرض اهالي المحافظة للخطر”.

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