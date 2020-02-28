اكد النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل السلمان الأزيرجاوي، الخميس، أن منفذ الشيب الحدودي مع ايران يعمل رغم اوامر اغلاقه، داعياً الى اغلاقه فوراً.
وقال الأزيرجاوي في تصريح ان “هناك تجاهلاً من الحكومة المركزية والجهات المسؤولة في محافظة ميسان بعدم غلق منفذ الشيب، حيث ان المنفذ يعمل بشكل طبيعي رغم اوامر خلية الازمة باغلاقه”، مشيراً الى أن “هنالك مناشدات من اهالي المحافظة خشية دخول مصابين بمرض كورونا الى المحافظة بسبب ضعف الاجراءات المتبعة بالمنفذ”.
واضاف، أن “مسؤولي المنافذ الحدودية مطالبون باغلاق منفذ الشيب وعدم المساح للمسافرين بالذهاب والاياب منه، ما لم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية الكاملة لضمان عدم دخول اي مصاب بفايروس كورونا”.
وحمل النائب عن محافظة ميسان “المسؤولين المسؤولية القانونية بحال حصول اي خروقات ودخول لمصابين بفايروس كورونا بما يعرض اهالي المحافظة للخطر”.
نائب عن ميسان: منفذ الشيب الحدودي يعمل رغم اوامر اغلاقه
اكد النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل السلمان الأزيرجاوي، الخميس، أن منفذ الشيب الحدودي مع ايران يعمل رغم اوامر اغلاقه، داعياً الى اغلاقه فوراً.