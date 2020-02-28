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يقصف المسلحون التابعون لتركيا المدن في محافظتين إدلب وحلب

أحمد الخالد

في ضوء الخسائر الأخيرة في صفوف القوات التركية الاحتلالية أطلقت أنقرة حملة إعلامية جديدة ضد الجيش السوري والقوات الجوية الروسية التي تحرر شمال سوريا من الإرهابيين والمرتزقة

ومن ثم، يقصف المسلحون التابعون لتركيا بمدافع وصواريخ منازل المدنيين والبنيات التحتية في خط التماس في محافظتين إدلب وحلب

وتشير المصادر المحلية أن المجموعات الإرهابية الموالية لأنقرة من الجيش الوطني السوري قصفت بالدعم الناري التركي مدن كنصفرة وسرمين والنيرب بمحافظة إدلب

ومن الواضح إن الأغراض الحقيقية لهذه الاستفزازات هي اتهام الرئيس الأسد وروسيا في جرائم ضد الإنسانية والشعب السوري والمحاولات التركية لوقف هجوم القوات المسلحة السورية بسبب فشل سياسة أردوغان العدوانية في سوريا

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