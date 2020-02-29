اخبار صحة الكرخ العاجلة

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صحة الكرخ / تقوم بغلق دور السينما والمقاهي والنوادي و المنتديات لمدة (10) ايام للوقاية من انتشار فايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن قيامها بغلق دور السينما و المقاهي و النوادي و المنتديات الاجتماعية لمدة عشرة ايام و لغاية السابع من شهر اذار تنفيذا للامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وذلك للمحافظة على المواطنين من انتشار فايروس كورونا بعد انتشاره في العديد من دول العالم و البلدان المجاورة

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) إن ” الدائرة قامت بتنفيذ الامر الديواني المرقم (55) لسنة 2020 و عملا باحكام المادة (46) من قانون الصحة العامة المرقم(89) لسنة 1981 حيث تم غلق كافة دور السينما و المقاهي و النوادي و المنتديات الاجتماعية في جانب الكرخ للحفاض على المواطنين من انتشار فايروس كورونا بعد انتشاره في دول الجوار و تسجيل بعض الحالات في العراق
و اكد الحجامي ان الدائرة قامت بتهيئة كافة الاجراءات الاحترازية و منها تهيئة ردهات العزل و سيارات الاسعاف و توفير الادوية و تهيئة الملاكات الطبية و الصحية المدربة لاستقبال الحالات المصابة و المشتبه بها لا سامح الله بالاضافة الى مباشرة فرق الرقابة الصحية بالتحري و متابعة جميع المناطق و الاماكن العامة و التجمعات .
اعلام صحة الكرخ

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