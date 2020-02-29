الانسان وقوعة الافكار،

نجم العاشقي الخفاجي

ينشأ الانسان وهو داخل قوقعة من الافكار والعقائد والاعراف وتتزايد مع تقدمه بالعمر حتى تصبح من البديهيات المسلمات بحيث تقيد فكره وعقله من التجول في رحاب العلم والمعرفة ويحرم نفسه من الغوص بحثاً عن الحقائق

الاغلب من بني البشر لا يسمحون لا نفسهم ولا لأي كان ان يخترق منظومتهم وما اعتادوا عليه حتى ولو على سبيل النقاش والفضول

أغلقوا عقولهم واقتنعوا بما لديهم حتى لو اتيت لهم بالف دليل على هوان وضعف وبطلان ذلك

اما القلة القليلة مِن بني البشر فقد تمكنوا من فتح عقولهم وحد ابصارهم صوب العلم والمعرفة وشغفوا في البحث الدائم والمضني عن الحقيقة ولم يستسلموا الموروثات والبديهيات

التي تجعل الانسان مجرد مقلد لا مبدع

افسح المجال لعقلك ودعه يقطع كل ما يكبله من سلاسل وقيود وحتماً انه سوف يكتشف أين مكامن الخير

نجم العواشق