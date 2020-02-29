الصحة تستلم ٧٥ الف كمام كدفعة أولى من وزارة الصناعة

اعلنت وزارة الصناعة، السبت، عن تسليمها ٧٥ الف كمام كدفعة أولى الى وزارة الصحة، مشيرة الى ان العمل جاري ومستمر لسد الحاجة من منتج الكمامات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان انه “بعد طلب وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي لتصنيع كمامات من وزارة الصناعة والمعادن وبمتابعة وزير الصناعة والمعادن، أعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود عن التزام موظفيها بالدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لانتاج الكمامات وتجهيز وزارة الصحة بـ(٧٥) الف كمامة كدفعة اولى حتى في ايام العطل الرسمية لانتاج الكمامات الطبية تلبية لتوجيهات السيد وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري وبمتابعة حثيثة من مديرها العام السيد رياض عبد الحسين شاغي ومعاونيه”.

واضافت ان “هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية للحد من انتشار مرض الكورونا حيث تواصل استنفار طاقاتها وامكاناتها لانتاج الكمامات الطبية التي يحتاجها البلد في هذا الوقت الحرج”، مشيرة الى ان “العمل جاري ومستمر لسد الحاجة من منتج الكمامات الطبية”.