النزاهة تضبط متهمين تجاوزوا على أرض تعود ملكيتها لمستشفى في البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الجمعة، عن تنفيذ عملية ضبط بحق متهمين بالتجاوز على قطعة أرض عائدة للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهمين قاموا باستغلالها لمنفعتهم الشخصية، بصورة مخالفة للقانون.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، أشارت إلى أنَّ “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، تمكنت من ضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوز على قطعة أرض مُخصَّصة لمستشفى (الجمهوري) العام، واستغلالها كگراج لوقوف السيارات وجباية وارداتها لمنفعتهم الشخصية دون الحصول على موافقات أصولية”.

وأضافت ان “قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها (5,000) م2تقع في منطقة المشراق الجديد في مركز مدينة البصرة قبالة المستشفى العائدة له قطعة الأرض”.

وأوضحت الدائرة أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرار المرقم (154 لسنة 2001)”.