دولة الإنسان اسما من دولة القانون،

محمد جودة محمد العامر الخفاجي

قصة وعبرة

اكو حجي من حجاج مدينة الكوت المعروفين بدينهم وحسن خلقهم والله مفضل عليه وهو شخص متمكن ماديا وبنفس الوقت متواضع جدا ويساعد الناس بكل جهده

قبل فترة يسوق بسيارته الحديثه (تاهوو) تلاكه وياه سائق سيارة جاي (بالرونك سايد) ضرب سيارته هو نزل بكل هدوء ماتتكلم كلمه بالمقابل السائق المخالف كله اني غلطان وبخدمتك

جاوبه الحجي. كله سيارتي تصليحها يكلفك حتمال تبيع سيارتك يلا تكفي تصليح فكدامك

خيارين.

إما تمسك القرآن وتقسم بعد ماتمشي رونك سايد

او تصلح السيارة؟

السايق المخالف كله القسم بالقران صعب اني مرات اضطر ان اخالف بحكم شغلة مستعجله اوشي اخر

الحجي كله مشكلتك لعد امشي نصلح راحوا لحي الصناعي

شافها المصلح كللهم هاي تكلفتها هواي! التفت الحجي للسائق المخالف

كلها هااا بعدك مصر مو التصليح تره هواي وراح اكسر ظهر.

بعد محاولات الحجي بين التهريب والترغيب اقتنع السايق المخالف انه يقسم بالقرآن بعد مايخالف قوانين الطريق فرح الحجي جدا وكله خويه اني مامحتاج فلس والله مفضل عليه لكن اريد اعلمك شلون نحترم القوانين ونحفظ ارواحنا وأرواح الآخرين… وفوك كل هذا انطه للسايق ١٠ ورقات لان عرفه صاحب دين وخلق ويعرف معنئ الالتزام بالقسم

جزاك الله خير ياحجي ( )

بهيج نفوس نكدر نعيش بوطن بكل بلده نحتاج دورية شرطة فقط