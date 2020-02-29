صحة ميسان تعلن عن نتائج الفحص للمشتبه باصابتهم بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن نتائج الفحص للمشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، فيما اكدت خلو المحافظة من اي اصابات.

وقال مدير عام الدائرة علي محمود العلاق في بيان ان “هناك عائلة (زوج وزوجة) حضرت إلى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في العمارة مساء يوم الأربعاء يعانون من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد، عادا من ايران قبل ثلاثة ايام”.

واضاف انه “تم التعامل مع الحالتين والملامسين، حسب تعليمات وزارة الصحة واللوائح الصحية العالمية وتم الاخبار الفوري اصوليا وادخلا ردهة العزل في نفس المستشفى واخذت منهما النماذج المختبرية وأرسلت بعجلة خاصة مع معتمد رسمي الساعة ٢ ليلا ووصلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد الساعة ٧ صباح الخميس”.

واكد انه “قبل قليل تم اطلاعنا على النتائج المختبرية وكانت سلبية”، لافتا الى ان “المحافظة تخلو من اي اصابات مشتبهة او مؤكدة من مرض التهاب فايروس كورونا المستجد”.