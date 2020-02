طبيعة الشعر الحديث

ويتسم الشعر الحديث أيضا بتعدد موضوعاته وتباينها ، وهذا يعني أن بعض القصائد المفردة تتناول أمورا عديدة في الوقت ذاته. فعلى سبيل المثال يشمل موضوع قصيدة الشاعر ديلن توماس Dylan Thomas الموسومة This Bread I Break (هذا الرغيف الذي أقسمه) مواضيع عديدة منها الطبيعة والجوانب الروحية والفن ، أما قصيدته Jellyfish (قنديل البحر) فتعالج موضوع السمكة ذاتها وطبيعة العواطف والرغبات الأنسانية وطبيعة المرأة فضلا عن التعبيرات الشعرية. والشاعر في فصائده لايفصح صراحة عن المعنى الوحيد والدقيق لقصيدته مثلما كان عليه الحال في القصائد التقليدية. من هنا يتعين على القاريء أن يتعامل مع الكثير من الموضوعات (المحتملة) في القصيدة ذاتها وأن أفضل مايمكن للقاريء أن يتوقعه هو السعي لأيجاد دعم منطقي للموضوع أو الموضوعات التي (يواجهها) في القصيدة. من هنا يتحدد معنى القصيدة الحديثة وفق التفسير (المختلف) لقراءها فليس ثمة معنى واحد أو ثابت للقصيدة.

يبدو التعبيران (حديث) modern و (الحداثة) modernism غامضين للغاية وتصعب الأحاطة بمعنيهما الدقيقين. وفي مجال النقد الأدبي ترتبط (النزعة) المسماة (حداثة) بجوانب عديدة يمكن ملاحظتها في الأدب الذي ساد في مستهل القرن العشرين في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبالذات بعد أن نشر أليوت Eliot قصيدته الموسومة (الأرض اليباب) The Waste Land (1922) وحتى أنطلاق حركة أخرى متعددة الجوانب سميت ب (مابعد الحداثة) post-modernism.

