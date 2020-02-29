محافظ المثنى يصدر بياناً بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في السماوة

اعلن محافظ المثنى احمد منفي، الجمعة، بياناً بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، فيما اشار الى مفاتحة الجهات المعنية لغرض اعتبار الضحايا شهداء.

وقال منفي في بيان ان “تقرير الأدلة الجنائية بشأن حريق مستشفى الحسين التعليمي في السماوة تفيد بأن الحادث كان بسبب تماس كهربائي في الطابق الرابع وقد وقع قبل أكثر من ٢٠ دقيقة دون الكشف عنه لعدم وجود منظومة إنذار مبكر للحرائق”.

واضاف ان “المواد المستعملة لصيانة السقوف الثانوية والجدران في المستشفى غير خاضعة للفحص من قبل مؤسسة معتمدة”، ميرا الى انه “تم مفاتحة الجهات المعنية لغرض اعتبار الضحايا شهداء فضلا عن مخاطبة وزارة الصحة لتعويضهم”.

واكد “إحالة ثلاثة ملفات إلى هيئة النزاهة لها علاقة بحريق المستشفى من ضمنها ملف مشروع منظومة الإنذار المبكر وملف شراء السقوف الثانوية وملف صيانة المستشفى”.