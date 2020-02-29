مصدر: الحوارات مع بعض الكتل بشأن الحكومة وصلت لطريق مسدود والمعسكر المعارض يتسع

كشف مصدر سياسي، ان الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت لطريق مسدود، فيما اشار الى ان المعسكر المعارض بدأ يتسع.

وقال المصدر ان “الأمور بدأت تتفلت من يد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح”، مبينا ان “مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً”.

واضاف ان “علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى العراقية، بينما فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم علاوي”، لافتا الى ان “المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع”.

واكد ان “هذا الانقسام الواضح دفع علاوي لطلب تأجيل الجلسة كفرصة أخيرة، أشبه ما تكون فرصة الوقت الضائع”، موضحا ان “علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولاً كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل، مع الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم”.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم غد الاحد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.