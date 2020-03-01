التاريخ والقيمة المادية،

ادهم الحاج حمد النعماني

منذ فجر التاريخ والعقل البشري يضخ افكارا من هنا وهناك وعلى مساحة كرتنا الأرضية،

في كل لحظة زمنية بعينها، وفي كل بقعة جغرافية بذاتها تواجه الكائن البشري صعوبات ومشاكل، تدفع الناس الأذكياء، إلى الدلوا بدلوهم في مجال الفكر الإنساني، الذي يحاول، أن يحدث ثغرة في سلسلة جبال المشاكل التي تواجهه،

البعض من هذه الأفكار في مجال طوباوي كبير، أي أنها مجرد خيال بعيدة عن الواقع،

َولهذا تبقى طرح نظري ليس له حظ، كي يتحول إلى واقع معاش،

والبعض منها تقترب من حاجة الإنسان ومن حل إشكالاته،

إلا أن القاسم المشترك هو مدى قدرة هذه الأفكار، أن تتحول إلى واقع متطور،

هذا التحول الديناميكي، هو الذي يعطي للفكرة قيمتها،

فالفكرة ليس لها قيمة ،إن هي بقت حبيسة، لا تبرح مجالها،

من هذا المنطلق وهو جوهر حديثنا،

فإن المسلمون وعبر تاريخ الإسلام كله، ابقوا، الفكر الإسلامي حبيس عقائد لا نفع فيها ولا فائدة لكنها بالعكس، أصبحت قاعدة للخلاف ومن ثم القتل فيما بين المسلمين،

الخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسلمون إنهم لا يدركون نية الرب واهدافه،

فمن المستحيل ،أن يأتينا الله سبحانه بفكر نتقاتل على تفسير ايقوناته، وإنما الصحيح ،هو أن الإسلام ذو توجه اجتماعي إنساني وليس فيه عقائد تتناحر من أجلها الأمم،

ولهذا وقفنا عند نقطة الصفر في فهمنا للاسلام، فأبقيناه هيكل خارجي، بلا محتوى داخلي إنساني.