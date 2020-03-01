الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرتين وتدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرتين حربيتين للنظام السوري في إدلب من طراز (سوخوي 24)، اليوم الأحد، مضيفة أن قواتها «دمرت 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري رداً على إسقاط طائرة مسيرة تركية في إدلب».

يأتي هذا في وقت أكد النظام السوري استهداف تركيا طائرتين حربيتين سوريتين في إدلب، «لكن الطيارين هبطوا بمظلاتهم بسلام»، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية ‹سانا›.

وقال مصادر في المعارضة السورية، إن طائرة تركية من طراز (إف 16) استهدفت من فوق الحدود التركية طائرتين سوريتين من طراز (سو 24) ما أدى إلى سقوطهما.

وأوضحت أن الطائرتين سقطتا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في ريفي إدلب وحماة، شمال غربي ووسط سوريا.

عبدالله الشايجي ✔@docshayji # فيديو أوضح لاسقاط الجيش الوطني السوري حليف # تركيا -مقاتلة # سورية -ثالثة روسية الصنع سوخوي 24 تابعة للنظام فوق # سرمين في ريف # إدلب بمحور # سراقب باستهدافها بصاروخ كتف موجه والنظام يغلق المجال الجوي في الشمال الغربي وخاصة فوق إدلب ويحذر سيسقط أي طائرة تخرق المجال الجوي السوري.. كما ذكرت مصادر تركية رسمية، أن القوات التركية دمرت مطار النيرب العسكري جنوب حلب بالكامل.

وفي وقت سابق، أسقطت قوات النظام طائرة مسيرة تركية، بين مدينتي سراقب وإدلب، بعد استهدافها بصاروخ حراري أرض – جو.

ومنذ بدء العمليات العسكرية شمالي سورية أسقطت تركيا أربع طائرات، إذ أسقطت في وقت سابق مروحيتين إبان المعارك التي شهدتها أرياف إدلب وحلب.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق اليوم، أن بلاده بدأت عملية ‹درع الربيع› ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، عقب استهداف القوات التركية يوم الخميس الماضي.

وأوضح أكار، في تصريحات للصحفيين في ولاية هطاي، أن العملية العسكرية مستمرة، مشيراً إلى أنه «تم تحييد 2212 عنصراً تابعاً للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعا وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم».