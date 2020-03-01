الشعائر دليل الحائر

يوسف السعدي

الحسين سفينة النجاة ليست مقولة تردد على السان عند استذكار مصيبة عاشوراء فقط، وتحقق لنا النجاة في الاخرة بشفاعته، بل انها سبيل من اجل ان يقوم الانسان بدوره في الحياة ويكون فاعل في مجتمعه، حياة شهيد المحراب خير دليل لذلك.

صرخة الحسين (هيهات منا الذلة) كانت حية داخل وجدان شهيد المحراب رغم السنين المتمادية، فهو يفسرها (رضوان الله عليه) من خلال منظوره الإنساني بأنها صرخة عز وفخر أطلقها الحسين قبل قرون لتبقى مدوية في سماء الأحرار اللذين يأبون الضيم، وصرخة استنهاض لهمم المؤمنين الرساليين اللذين يأبون انحراف المسيرة المحمدية عن صراطها الذي اختطته السماء، فالحسين وشعائره أحد أهم صمامات الأمان التي تحفظ التوازن الديني والأخلاقي والسلوكي لشيعة أهل البيت ؛ ولذا كان حريصا كل الحرص على إحياء هذه الشعائر على مدى اكثر من خمسة عقود من الزمن، وقد ترك بصماته عليها خلال هذه الفترة عبر مساهماته الفعالة فيها، والتي يمكن الإشارة إليها بالتالي:

1ـ التزامه بتفقد المسيرة الراجلة لزيارة الإمام الحسين في أربعينه، وكان يعتبرها فرصة لبث الروح الحسينة في نفوسهم.

2ـ مواظبته على زيارة الإمام الحسين في المناسبات الدينية.

3ـ كان أحد المنظرين والداعين لتنفيذ فكرة مواكب طلبة الجامعات التي كانت تعبر في خروجها أفواجاً أفواجاً عن النهج المرجعي الذي هو الامتداد الطبيعي لخط الإمامة، بل كان يشترك فيها ممثلاً عن والده المرجع الاعلى، ويلقي بها خطابا في الصحن الحسيني

4ـ قصة شهادة أبي الأحرار يوم عاشوراء مملوءة بالعبر الأخلاقية والإيمانية ودروس الجهاد والبطولة والتضحية، فكان سيدنا الشهيد ملتزماً بحضوره السنوي في كربلاء لقراءتها على الملأ في واحد من أكبر تجمعات الجماعة الصالحة. وبعد اضطراره للهجرة الى الجمهورية الإسلامية في إيران أبقى على التزامه هذا، وفكان يقرؤها في مسجد الإمام الرضا (عليه السلام) في قم المقدسة.

5ـ في العشرة الأولى من محرم الحرام يعقد مأتماً ويحضره هو شخصيا في مكتبه الخاص بطهران.

6ـ تأثر شهيدنا الحكيم من الناحية الروحية والولائية بوالده الإمام الحكيم (قدس سره)، بصورة كبيرة، حيث كان الإمام الحكيم في ليلة السابع من محرم يقيم مأدبة عشاء كبرى يطلق عليها (عشاء العباس) فسار الابن على خطى أبيه، وكان ـ شهيد المحراب ـ يشرف بنفسه الزكية على إعداد وطبخ وتوزيع العشاء في مكتبه بطهران، وقبل العشاء يرتقي المنبر ليسلط الأضواء على تضحية وإيمان وتفاني أبي الفضل ويختم المحاضرة بالقصة الكاملة لشهادة قمر بني هاشم.

هذه الامثلة القليلة من حياة الشهيد، كافية لنا لكي نعتبر ونقتدي بهذا السيد الجليل، فحياته خير مثال على النتائج الرائعة الفرد لنفسه ولمجتمعة التي يحققها الارتباط بالحسين.